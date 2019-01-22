В Зуевке будут судить предпринимателя, из-за которого выросли тарифы на тепло

СЕГОДНЯ 12:29 2019-01-22T12:29:25+03:00

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В Зуевском районе завершено расследование дела против директора компании «Зуевский Агропромснаб». В 2015-2017 годах мужчина несколько раз отправлял в региональную службу по тарифам Кировской области завышенные сведения о зарплатах и премиях работников газовых котельных. На основании этих данных служба утверждала завышенные тарифы на тепло. В итоге по договорам, заключенным с местными школами, больницей и учреждениями культуры, мужчине удалось похитить 500 тысяч рублей.

- Уголовное дело завели по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с использованием служебного положения», - сообщает СУ СК России по Кировской области. - Мужчина полностью признал свою вину и возместил ущерб. Дело с обвинительным заключением прокурора направлено в суд.

Также ждет суда и житель Нагорского района, который по поддельным документам получил 500 тысяч рублей. Мужчина фальсифицировал бумаги, согласно которым местная торговая фирма не выплатила ему зарплату.