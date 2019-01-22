В Кирове может появиться зал для занятий волейболом

СЕГОДНЯ 12:00 2019-01-22T13:45:35+03:00

Сейчас в Кирове нет специализированного зала для занятий волейболом. Фото: pixabay.com

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Здание спорткомплекса на улице Щорса, 75, могут безвозмездно передать Кировской региональной федерации волейбола. Такое решение поддержали депутаты гордумы на заседании комиссии по имуществу и земельным отношениям.

- Представители комиссии отметили, что сейчас в городе нет ни одного специализированного зала для занятий волейболом, - пояснили в Кировской городской думе. - Из-за этого в городе невозможно проводить крупные соревнования. Также это затрудняет подготовку спортсменов.

Федерация волейбола в свою очередь готова провести в здании капитальный ремонт, чтобы предоставлять его для тренировок спортсменов. Окончательное решение по поводу передачи помещения примут на заседании гордумы.