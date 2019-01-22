2019-01-22T13:39:42+03:00
Общество

В Кировской области спасли погибающего на реке лебедя

Истощенная птица не могла защититься от нападок собак
Елизавета Захарова
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В Омутнинском районе истощенный лебедь несколько дней просидел на льду. Фото: pixabay.comВ Омутнинском районе истощенный лебедь несколько дней просидел на льду. Фото: pixabay.com
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В Омутнинском районе сотрудники Охотнадзора отловили погибающего лебедя, несколько дней просидевшего возле полыньи на реке Черная Холуница. Местные жители долго наблюдали за дикой птицей, а когда заметили, что на нее нападают собаки, сообщили в ведомство.

- Лебедь сначала плавал в воде, а потом, ослабев, вылез на лед, - пояснили в Управлении охраны и использования животного мира Министерства лесного хозяйства Кировской области. - Пока птица сидела на льду, на нее неоднократно нападали местные собаки: у лебедя были окровавлены крылья. Приехав на реку, инспекторы осмотрели птицу: она была сильно истощена, у нее не было сил ни летать, ни плавать. На людей лебедь совершенно не обращал внимания.

Дикую птицу поймали. Ее осмотрели ветеринары, после чего переправили в Киров. Помочь с лечением и временным содержанием лебедя вызвался центр отдыха и развлечений «Юркин Парк». О дальнейшей судьбе дикого лебедя станет известно только весной, когда закончится его лечение.

Отметим, что дикие лебеди, которые встречаются в регионе, занесены в Красную книгу Кировской области.

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