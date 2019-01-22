Гемодиализным пациентам начнут частично компенсировать проезд до больницы на такси

СЕГОДНЯ 11:21 2019-01-22T11:21:12+03:00

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В Кировской области пациентам, нуждающимся в гемодиализе, начнут компенсировать проезд на такси до медучреждения. До этого местным жителям выплачивали компенсацию только за поездки на общественном транспорте. Об этом сообщили в региональном минздраве.

- В последнее время в суды стали обращаться пациенты с почечной недостаточностью, которые вынуждены пользоваться услугами такси, чобы прибывать к месту лечения, - пояснили министерстве здравоохранения Кировской области. - Это происходит из-за того, что транспорт отсуствует или его расписание не совпадает со временем процедуры гемодиализа.

Теперь проезд на такси будет частично коменсироваться. Точный размер компенсации определят в региональном правительстве. Однако известно, что он не будет превышать стоимость тарифа на общественном транспорте по муниципальным и межмуниципальным маршрутам. Также для получения компенсации пациенты должны будут ездить на такси, у водителя которого есть разрешение на перевозку пасажиров и багажа.