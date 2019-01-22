2019-01-22T10:42:20+03:00
Происшествия

На трассе столкнулись «Нива» и «Лада Ларгус»: трое в больнице

«Ниву» занесло на встречную полосу
Александр ЧАРУШИН
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Машину развернуло после столкновения. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиМашину развернуло после столкновения. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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В понедельник, 21 января, на участке трассы Киров - Малмыж - Вятские Поляны в Нолинском районе столкнулись два автомобиля. Авария случилась в 15.50 часов. По предварительным данным, «Ниву Шевроле» занесло на дороге и 63-летний водитель машины не смог справиться с управлением. В итоге «Нива» вылетела на полосу встречного движения и врезалась в «Ладу Ларгус».

- За рулем «Ларгуса» находился 58-летний мужчина, - сообщает УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Он, как и два его пассажира, 39-летний мужчина и 43-летняя женщина, серьезно пострадали. Они получили ушибы, травмы головы и груди. Их срочно доставили в больницу.

Напомним, днем ранее в Кирове трактор не заметил машину, заваленную снегом, и наехал на нее. Автоинспекторы, приехавшие на место ЧП, уже не застали экскаватор.

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