Ночной пожар в Кирове тушили 13 спасателей

СЕГОДНЯ 09:14 2019-01-22T09:14:48+03:00

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Вчера, 21 января, в деревне Бобыли Ленинского района горел жилой дом. Возгорание началось около 21.50 часов на одном из участков садового товарищества «Агат». Спасатели оказались на месте ЧП уже спустя 10 минут, однако полностью ликвидировать последствия пожара удалось лишь после 23.00 часов. В итоге в здании сгорели крыша и перекрытия, обгорели стены и имущество.

- С огнем боролись 13 специалистов и несколько единиц техники, - сообщает ОНДПР по городу Кирову. - По предварительной информации, рубленый дом загорелся из-за несовершенства конструкции дымовой трубы и разделки от нее. Пострадавших в пожаре нет, однако огонь нанес материальный ущерб на 150 тысяч рублей.

Напомним, несколько дней назад в Слободском из-за детской шалости загорелся диван в жилой квартире. Крупного пожара не произошло, однако четверо маленьких детей надышались угарным газом, один из них погиб.