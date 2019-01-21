В Кирове определили места вывоза снега на неделе с 19 по 25 января

СЕГОДНЯ 18:33 2019-01-21T21:08:32+03:00

В график вошло более 40 объектов

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Сегодня, 19 января 2019 года, администрация города Кирова сообщила о том, что сформирован список улиц, с которых увезут снег. Перед подрядчиками поставили задачу работать эффективнее, чем на прошлой неделе. Тогда было вывезено порядка 34 тысяч кубометров снега.

В мэрии предоставили график на текущую неделю:

19 января снег вывезут со следующих улиц: Воровского, Ленина, Карла Либкнехта, Дерендяева, Спасская, Володарского, Карла Маркса, Советская, Красноармейская, Казанская, Ленина (от улицы Профсоюзной до улицы Советской - нечетная сторона), Урицкого, Орловская, Старый мост, М. Гвардии;

20 января: Преображенская, Воровского, Привокзальная площадь, Дерендяева, Театральная площадь, Московская, Ленина, Красноармейская (от улицы Ленина до улицы Урицкого), Горбачева (от Ленина до Спасской), Спасская (от улицы Казанской до улицы Горбачева), Герцена (от улицы Ленина до улицы Казанской);

21 января: Октябрьский пр-т (от ул. Комсомольской до ул. Красноармейской), Преображенская, 84 (парковка у ГИБДД), Театральная площадь, Сквер Шаляпина, Карла Либкнехта (от улицы Молодой Гвардии - до улицы Спасская), Боровицкая, Северное Кольцо, Заводская, Романа Ердякова, Сормовская, Советская;

22 января: Октябрьский пр-т (от улицы Комсомольской до улицы Красноармейской), Труда, Талица, Мопра (от улицы Ленина до Набережной Грина), Труда (от улицы Ленина до Набережной Грина), Пятницкая, Советская;

23 января: Октябрьский пр-т (от улицы Комсомольской до улицы Красноармейской), Маклина, Дерендяева, Порошинская, Розы Люксембург (от улицы Ленина до Набережной Грина), Советская (от улицы Ленина до улицы Казанской);

24 января: Преображенская (от улицы Московская до Октябрьского пр-та), Горбуновой, Ленинградская, Горбачева, Свободы, Дорога на Субботиху (автобусный маршрут №84), Ломоносова, Луганская;

25 января: переулок Стальной, Красина, Грибоедова, Чапаева, Пугачева, Попова, Некрасова, Володарского, Мопра, Лепсе, Коммунистическая.