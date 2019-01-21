В Кирове долгострой на Маклина готов на 80%

СЕГОДНЯ 18:03 2019-01-21T21:06:24+03:00

Строительство дома затянулось: его должны были сдать еще в 2016 году Фото: Мария ЛЕНЦ

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Стройка началась еще в 2015 году. Дом пообещали сдать в конце 2016 года. Первый раз срок завершения отодвинули из-за возникших проблем у застройщика, а потом компанию признали банкротом.

- Достройка все равно продолжалась по согласованию с Министерством строительства, - рассказали в пресс-службе правительства Кировской области. - Был разработан новый график. Пока что строительство идет стабильными темпами. Все необходимые материалы и оборудование имеются.

На 21 января 2019 года дом готов на 80,5%. Рабочие заканчивают вставлять окна, начали проводить коммуникации и устанавливать лифты. В правительстве отметили, что такая эффективность за прошедший год (в 2017 году дом был готов только на 40%) достигнута благодаря взаимодействию дольщиков, инвесторов и органов власти.