2019-01-21T21:04:04+03:00
Общество

Тридцатиградусные морозы в Киров придут к среде

Уже через неделю в городе снова потеплеет
Елизавета Захарова
Поделиться:
В Киров придут настоящие морозы! Фото: Михаил УСТЮЖАНИНВ Киров придут настоящие морозы! Фото: Михаил УСТЮЖАНИН
Изменить размер текста:

По данным сообщества «Любительская метеорология в Кирове», на этой неделе наступят крещенские морозы.

Несмотря на то что в понедельник, 21 января, дневная температура воздуха составит -4…-8 градусов Цельсия, к середине недели в городе заметно похолодает. Уже во вторник днем столбик термометра опустится до отметки -14…-19 градусов, а ночью и вовсе до -28 градусов Цельсия.

В среду, 23 января, кировчане почувствуют первые тридцатиградусные морозы. Ночью температура воздуха составит 27, а при прояснениях до 32 градусов ниже ноля. Днем потеплеет: -17…-22 градуса Цельсия.

В четверг потеплеет на 3-5 градусов. Однако уже в пятницу в город вновь вернутся холода: днем синоптики обещают до -24, ночью -18 градусов Цельсия.

А в выходные морозы вероятно усилятся: ночью до -23...-28 градусов Цельсия, при прояснении до -33, а днем до -18…-23 градусов Цельсия.

В понедельник будет зафиксирована самая низкая ночная температура: 35 градусов ниже ноля.

После крещенских морозов наступит очередное потепление, а с ним и снегопады.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кирове определили места вывоза снега на неделе с 19 по 25 января
В Кирове долгострой на Маклина готов на 80%
В Кирове с 1 февраля изменится стоимость проезда на пригородных электричках
Кировское «Динамо» хотят возродить при участии специалистов академии ФК «Краснодар»
Кировчанин получил 500 тысяч рублей по поддельным документам и теперь ждет суда
В Кирове две бригады транспортных контролеров вооружились экшн-камерами
Мошенники не дремлют: через банковские карты у двух кировчан похитили 300 тысяч рублей
В Кировэнерго состоялся семинар для главных инженеров РЭС и специалистов по охране труда
Кировчан просят наполнить для болеющих детей «Коробку храбрости»
Долги по зарплате кировчан составили 146 миллионов рублей
Следователи устанавливают причины смерти 13-летней школьницы из Юрьи
В Кирове во время снегопадов 200 единиц техники разгребали улицы
Кировчане могут пожаловаться на плохую уборку снега во дворе
В Кирове трактор наехал на заваленный снегом автомобиль
Житель Уней получил второй срок за наркотики
Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве ВятГУ с международной инновационной биотехнологической компанией полного цикла BIOCAD
Пьяный чепчанин бегал за водителем автобуса с ножом в руках
В Кирове снесут три двухэтажки и на их месте построят высотку
Молодой кировчанин насмерть заколол свою мать вилкой
Двое малолетних кировчан пытались утащить 180 кг чермета из вагона
В Вятских Полянах ребенок пострадал при катании на ватрушке
Чепчанин изрезал брата из-за потерянной зарядки для телефона
Погода в Кирове: рабочая неделя будет морозной и пасмурной
Соцсети: в Кирове неизвестные стреляли в кота
В Кирове 30-летний мужчина на BMW снес светофор