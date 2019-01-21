Тридцатиградусные морозы в Киров придут к среде

СЕГОДНЯ 18:00 2019-01-21T21:04:04+03:00

Уже через неделю в городе снова потеплеет

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По данным сообщества «Любительская метеорология в Кирове», на этой неделе наступят крещенские морозы.

Несмотря на то что в понедельник, 21 января, дневная температура воздуха составит -4…-8 градусов Цельсия, к середине недели в городе заметно похолодает. Уже во вторник днем столбик термометра опустится до отметки -14…-19 градусов, а ночью и вовсе до -28 градусов Цельсия.

В среду, 23 января, кировчане почувствуют первые тридцатиградусные морозы. Ночью температура воздуха составит 27, а при прояснениях до 32 градусов ниже ноля. Днем потеплеет: -17…-22 градуса Цельсия.

В четверг потеплеет на 3-5 градусов. Однако уже в пятницу в город вновь вернутся холода: днем синоптики обещают до -24, ночью -18 градусов Цельсия.

А в выходные морозы вероятно усилятся: ночью до -23...-28 градусов Цельсия, при прояснении до -33, а днем до -18…-23 градусов Цельсия.

В понедельник будет зафиксирована самая низкая ночная температура: 35 градусов ниже ноля.

После крещенских морозов наступит очередное потепление, а с ним и снегопады.