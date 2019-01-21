В Кирове с 1 февраля изменится стоимость проезда на пригородных электричках
Цена за десять километров увеличится на 1 рубль
Проезд на пригородных электричках станет дороже. Фото: Яндекс.Карты
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Проезд из Кирова в пригород станет дороже с 1 февраля 2019 года. Данное решение было принято еще 28 декабря прошлого года. Об изменении тарифов сообщили в Волго-Вятской пригородной пассажирской компании.
Так, со следующего месяца стоимость 10 километров дороги увеличится на 1 рубль и составит 25 рублей. Преодолеть 200 километров на пригородных поездах обойдется в 418 рублей.
Приводим таблицу изменения тарифов.
Дифференцированные тарифы на пригородный проездФото: Елизавета Захарова