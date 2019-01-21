2019-01-21T21:02:29+03:00
Общество

В Кирове с 1 февраля изменится стоимость проезда на пригородных электричках

Цена за десять километров увеличится на 1 рубль
Елизавета Захарова
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Проезд на пригородных электричках станет дороже. Фото: Яндекс.КартыПроезд на пригородных электричках станет дороже. Фото: Яндекс.Карты
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Проезд из Кирова в пригород станет дороже с 1 февраля 2019 года. Данное решение было принято еще 28 декабря прошлого года. Об изменении тарифов сообщили в Волго-Вятской пригородной пассажирской компании.

Так, со следующего месяца стоимость 10 километров дороги увеличится на 1 рубль и составит 25 рублей. Преодолеть 200 километров на пригородных поездах обойдется в 418 рублей.

Приводим таблицу изменения тарифов.

Дифференцированные тарифы на пригородный проезд Фото: Елизавета Захарова

Дифференцированные тарифы на пригородный проездФото: Елизавета Захарова

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