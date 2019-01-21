2019-01-21T16:19:16+03:00
Происшествия

Кировчанин получил 500 тысяч рублей по поддельным документам и теперь ждет суда

Уголовное дело уже передано в суд
Александр ЧАРУШИН
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Мужчина узнал, что у фирмы появились деньги на счетах, и решил завладеть имиМужчина узнал, что у фирмы появились деньги на счетах, и решил завладеть имиФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Нагорском районе Кировской области будут судить 31-летнего местного жителя. В сентябре 2017 года мужчина узнал, что у фирмы «Тритон» на счетах появилась крупная сумма денег. Он подделал документы, согласно которым был работником этой фирмы и не получил зарплату. Суд, в который обратился мужчина, взыскал с предприятия почти 500 тысяч рублей.

- Позднее обман вскрылся, - сообщает прокуратура Кировской области. - Мужчину обвинили в преступлении по ч. 1 ст. 303 УК РФ «Фальсификация доказательств по гражданскому делу». Материалы дела уже направлены в суд с обвинительным заключением прокурора Нагорского района.

Ранее стало известно, что кировские предприятия задолжали своим работникам свыше 146 миллионов рублей зарплаты. Большая часть этих денег приходится на предприятия-банкроты.

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