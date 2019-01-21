2019-01-21T20:53:42+03:00
Общество

В Кирове две бригады транспортных контролеров вооружились экшн-камерами

Они будут снимать на видео все нарушения кондукторов и водителей
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Теперь некоторые нарушения водителей и кондукторов смогут записать на видеоТеперь некоторые нарушения водителей и кондукторов смогут записать на видеоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Несоблюдение чистоты в салоне, курение на рабочем месте, хамство и разговоры по телефону во время работы - вот неполный список того, на что жалуются пассажиры кировского общественного транспорта. Чтобы пресечь эти нарушения, руководство «АТП» решило приобрести две экшн-камеры для двух бригад, контролирующих работу кондукторов и водителей.

- Технику купили за счет организации, - рассказали в администрации города Кирова. - Спорные ситуации случаются нередко. Камера поможет собрать доказательства и защитить права граждан.

После того как нарушение зафиксируют на видео, контролеры составляют акт и передают информацию в «АТП». Там анализируют инцидент и предпринимают меры к провинившимся.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кирове определили места вывоза снега на неделе с 19 по 25 января
В Кирове долгострой на Маклина готов на 80%
Тридцатиградусные морозы в Киров придут к среде
В Кирове с 1 февраля изменится стоимость проезда на пригородных электричках
Кировское «Динамо» хотят возродить при участии специалистов академии ФК «Краснодар»
Кировчанин получил 500 тысяч рублей по поддельным документам и теперь ждет суда
Мошенники не дремлют: через банковские карты у двух кировчан похитили 300 тысяч рублей
В Кировэнерго состоялся семинар для главных инженеров РЭС и специалистов по охране труда
Кировчан просят наполнить для болеющих детей «Коробку храбрости»
Долги по зарплате кировчан составили 146 миллионов рублей
Следователи устанавливают причины смерти 13-летней школьницы из Юрьи
В Кирове во время снегопадов 200 единиц техники разгребали улицы
Кировчане могут пожаловаться на плохую уборку снега во дворе
В Кирове трактор наехал на заваленный снегом автомобиль
Житель Уней получил второй срок за наркотики
Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве ВятГУ с международной инновационной биотехнологической компанией полного цикла BIOCAD
Пьяный чепчанин бегал за водителем автобуса с ножом в руках
В Кирове снесут три двухэтажки и на их месте построят высотку
Молодой кировчанин насмерть заколол свою мать вилкой
Двое малолетних кировчан пытались утащить 180 кг чермета из вагона
В Вятских Полянах ребенок пострадал при катании на ватрушке
Чепчанин изрезал брата из-за потерянной зарядки для телефона
Погода в Кирове: рабочая неделя будет морозной и пасмурной
Соцсети: в Кирове неизвестные стреляли в кота
В Кирове 30-летний мужчина на BMW снес светофор