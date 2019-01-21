В Кирове две бригады транспортных контролеров вооружились экшн-камерами

СЕГОДНЯ 16:01 2019-01-21T20:53:42+03:00

Теперь некоторые нарушения водителей и кондукторов смогут записать на видео Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Они будут снимать на видео все нарушения кондукторов и водителей

Изменить размер текста: A A

Несоблюдение чистоты в салоне, курение на рабочем месте, хамство и разговоры по телефону во время работы - вот неполный список того, на что жалуются пассажиры кировского общественного транспорта. Чтобы пресечь эти нарушения, руководство «АТП» решило приобрести две экшн-камеры для двух бригад, контролирующих работу кондукторов и водителей.

- Технику купили за счет организации, - рассказали в администрации города Кирова. - Спорные ситуации случаются нередко. Камера поможет собрать доказательства и защитить права граждан.

После того как нарушение зафиксируют на видео, контролеры составляют акт и передают информацию в «АТП». Там анализируют инцидент и предпринимают меры к провинившимся.