Мошенники не дремлют: через банковские карты у двух кировчан похитили 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:26 2019-01-21T15:30:32+03:00

Мужчин по телефону обманули на 300 тысяч рублей Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Изменить размер текста: A A

Двое кировчан стали жертвами мошенников: в общей сложности неизвестные похитили у мужчин 300 тысяч рублей с банковского счета. Об этом сообщили в УМВД России по Кировской области.

Преступники действовали по одной схеме: представлялись сотрудниками банка и сообщали о сбоях или блокировки карт. После чего просили доверчивых кировчан сообщить реквизиты карт: их номера, срок действия и цифры на оборотной стороне.

Первой жертвой дистанционных мошенников стал 54-летний житель Первомайского района. «Сотрудник банка» якобы разблокировал мужчине карту и снял с нее 215 тысяч рублей.

Вторым потерпевшим стал 80-летний мужчина. После передачи всех данных с карты, мужчина по телефону передал преступникам специальные коды, приходящие на телефон от имени банка. После того, как «сотрудник банка» сказал, что работа карты налажены, пенсионер обнаружил, что с его счета списали 94 000 рублей.

В отношении неизвестных возбудили уголовные дела. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.