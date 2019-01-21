Кировчан просят наполнить для болеющих детей «Коробку храбрости»
Кировский НИИ гематологии и переливания крови проводит для своих маленьких пациентов акцию «Коробка храбрости». Сотрудники больницы предлагают кировчанам принести для лечащихся детей небольшие игрушки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кирова.
В дальнейшем эти подарки сложат в «Коробку храбрости» и принесут в процедурные кабинеты. Оттуда каждый ребенок сможет выбрать себе награду за терпение и храбрость. Такая акция поможет детям и подросткам легче переносить болезненные процедуры.
Игрушки для пациентов Кировского НИИ гематологии и переливания крови можно принести в центры местной активности по адресам:
- ул. Клубная, 9;
- ул. 60 лет Комсомола, 17;
- ул.Порошинская, 41;
- ул.Профсоюзная 4/9;
- в библиотеку № 6 им А.М. Колчанова (ул. Боровая, 20).
Подарки для детей принимают с понедельника по четверг с 08.00 до 17.00 и в пятницу с 08.00 до 15.45.