Кировчан просят наполнить для болеющих детей «Коробку храбрости»

СЕГОДНЯ 15:01 2019-01-21T15:08:19+03:00

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Кировский НИИ гематологии и переливания крови проводит для своих маленьких пациентов акцию «Коробка храбрости». Сотрудники больницы предлагают кировчанам принести для лечащихся детей небольшие игрушки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кирова.

В дальнейшем эти подарки сложат в «Коробку храбрости» и принесут в процедурные кабинеты. Оттуда каждый ребенок сможет выбрать себе награду за терпение и храбрость. Такая акция поможет детям и подросткам легче переносить болезненные процедуры.

Игрушки для пациентов Кировского НИИ гематологии и переливания крови можно принести в центры местной активности по адресам:

- ул. Клубная, 9;

- ул. 60 лет Комсомола, 17;

- ул.Порошинская, 41;

- ул.Профсоюзная 4/9;

- в библиотеку № 6 им А.М. Колчанова (ул. Боровая, 20).

Подарки для детей принимают с понедельника по четверг с 08.00 до 17.00 и в пятницу с 08.00 до 15.45.