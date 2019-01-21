2019-01-21T14:49:24+03:00
Экономика

Долги по зарплате кировчан составили 146 миллионов рублей

За год эта сумма увеличилась на 14%
Александр ЧАРУШИН
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В некоторых фирмах до 80% долгов приходится на зарплату топ-менеджеровВ некоторых фирмах до 80% долгов приходится на зарплату топ-менеджеровФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Задолженность по зарплате жителей Кировской области продолжает расти. 27 организаций региона в сумме не выплатили своим работникам 146 миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом эта цифра увеличилась на 17,2 миллиона - практически на 14%. При этом большая часть всех долгов (92%) приходится на предприятия, признанные банкротами.

- Задолженность по зарплате на «Белохолуницком машстройзаводе» и «Сосновском судостроительном заводе» на начало года составила почти 50 миллионов рублей, - сообщают «Бизнес-новости в Кирове» со ссылкой на Главного федерального инспектора по Кировской области Владимира Климова. - В начале прошлого года сумма была значительно меньше, тогда в регионе числились всего три крупных должника. В некоторых случаях до 80% долгов приходится на зарплату топ-менеджеров предприятий.

Напомним, по данным Кировстата, каждая пятая фирма в Кировской области закончила финансовый год с убытками. Общая сумма прибыли в 2017 году снизилась на 2,2 миллиарда рублей. В «минус» сработали фирмы, занимающиеся обработкой дерева, а также строительные компании.

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