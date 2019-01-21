2019-01-21T15:11:08+03:00
Происшествия

Следователи устанавливают причины смерти 13-летней школьницы из Юрьи

По факту гибели девушки идет проверка
Александр ЧАРУШИН
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Следов насильственной смерти подростка следователи не обнаружили Фото: Архив «КП»Следов насильственной смерти подростка следователи не обнаружили Фото: Архив «КП»
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В субботу, 19 января, в одном из домов в поселке Юрья было обнаружено тело 13-летней местной жительницы. Об этом происшествии «Комсомолке» рассказали в СУ СК России по Кировской области. Что именно стало причиной гибели школьницы, пока не ясно.

Следователи подчеркивают, что следов насильственной смерти на теле девушки не обнаружено. В данный момент устанавливаются все детали, обстоятельства и причины этого ЧП. Назначена проверка.

Ранее мы писали и о ЧП, произошедшем в Омутнинске. 54-летняя безработная пенсионерка напоила уксусной кислотой своего сына, 16-летнего инвалида, а затем и сама выпила опасное вещество. Как позднее рассказали «Комсомолке» в Омутнинском межрайонном следственном отделе, пострадавшая семья ранее не состояла на учете, однако страдала от хозяйственно-бытовых проблем и безденежья. Расследование дела продолжается.

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