Следователи устанавливают причины смерти 13-летней школьницы из Юрьи

СЕГОДНЯ 14:22 2019-01-21T15:11:08+03:00

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В субботу, 19 января, в одном из домов в поселке Юрья было обнаружено тело 13-летней местной жительницы. Об этом происшествии «Комсомолке» рассказали в СУ СК России по Кировской области. Что именно стало причиной гибели школьницы, пока не ясно.

Следователи подчеркивают, что следов насильственной смерти на теле девушки не обнаружено. В данный момент устанавливаются все детали, обстоятельства и причины этого ЧП. Назначена проверка.

Ранее мы писали и о ЧП, произошедшем в Омутнинске. 54-летняя безработная пенсионерка напоила уксусной кислотой своего сына, 16-летнего инвалида, а затем и сама выпила опасное вещество. Как позднее рассказали «Комсомолке» в Омутнинском межрайонном следственном отделе, пострадавшая семья ранее не состояла на учете, однако страдала от хозяйственно-бытовых проблем и безденежья. Расследование дела продолжается.