2019-01-21T15:13:30+03:00
Общество

В Кирове во время снегопадов 200 единиц техники разгребали улицы

Подрядчики работают не покладая рук, но все равно получают замечания
Евгений ДЕМИХОВ
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Из-за припаркованных на обочинах машин качество расчистки улиц снижается. Фото: admkirov.ruИз-за припаркованных на обочинах машин качество расчистки улиц снижается. Фото: admkirov.ru
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Из города вывезли 34 тысячи кубометров снега за неделю с 14 по 20 января 2019 года. Чтобы справиться с таким объемом осадков, «КамАЗу» придется съездить за грузом порядка трех тысяч раз. К счастью, в Кирове вывозом снега занимается не один грузовик.

- В самые напряженные для подрядчиков сутки (с 17 на 18 января) мы зафиксировали работу 200 единиц техники, - рассказали в администрации города Кирова. - На дороги вышли снегоуборочные машины, трактора, самосвалы и погрузчики. Ручной очисткой улиц были заняты 120 рабочих.

В остальные дни среднее количество техники составило 110 единиц.

В управлении дорожной и парковой инфраструктуры отметили, что активная работа помогла избежать простоев общественного транспорта из-за снегопада. Однако, концентрация усилий рабочих на магистральных улицах сказалась на расчистке тротуаров и второстепенных дорог. Подрядчикам уже сделали замечания.

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