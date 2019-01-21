Кировчане могут пожаловаться на плохую уборку снега во дворе
Центр общественного контроля в сфере ЖКХ запускает «горячую линию» под названием «Снежный двор». С 22 по 25 января специалисты будут принимать от кировчан сигналы о заснеженных дворовых территориях. Сообщать о проблемах с уборкой снега предлагают в случае, если УК не занимается дворовой территорией, как минимум, в течение недели.
- После проведения акции нерадивым УК будет направлена вся собранная информация, - сообщают организаторы «горячей линии». - Коммунальщики в ближайшее время примут меры по очистке дворов, заявленных собственниками. Из числа наиболее проблемных будут выбраны дворовые территории, которые после уведомления УК посетят специалисты Центра.
8 (8332) 38-14-77 - Центр общественного контроля в сфере ЖКХ будет принимать звонки ежедневно с 9.00 до 15.00 часов.
Отметим, что уже сегодня, спустя два часа после объявления о грядущем старте акции, в сообществе Центра в соцсетях было оставлено четыре заявки о дворах, в которых не производится очистка от снега.