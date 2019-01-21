Кировчане могут пожаловаться на плохую уборку снега во дворе

СЕГОДНЯ 14:01 2019-01-21T15:23:21+03:00

Если снег со двора не убирали в течение как минимум недели, расскажите об этом общественникам. Фото: vk.com/gkh.opko43

Сообщить о проблемах в работе УК можно будет вплоть до 25 января

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Центр общественного контроля в сфере ЖКХ запускает «горячую линию» под названием «Снежный двор». С 22 по 25 января специалисты будут принимать от кировчан сигналы о заснеженных дворовых территориях. Сообщать о проблемах с уборкой снега предлагают в случае, если УК не занимается дворовой территорией, как минимум, в течение недели.

- После проведения акции нерадивым УК будет направлена вся собранная информация, - сообщают организаторы «горячей линии». - Коммунальщики в ближайшее время примут меры по очистке дворов, заявленных собственниками. Из числа наиболее проблемных будут выбраны дворовые территории, которые после уведомления УК посетят специалисты Центра.

8 (8332) 38-14-77 - Центр общественного контроля в сфере ЖКХ будет принимать звонки ежедневно с 9.00 до 15.00 часов.

Отметим, что уже сегодня, спустя два часа после объявления о грядущем старте акции, в сообществе Центра в соцсетях было оставлено четыре заявки о дворах, в которых не производится очистка от снега.