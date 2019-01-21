2019-01-21T13:23:39+03:00
Происшествия

В Кирове трактор наехал на заваленный снегом автомобиль

После этого водитель скрылся с места происшествия
Анна КРЮКОВА
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Водитель трактора не увидел «подснежник». Фото: vk.com/ky43_ubezhisheВодитель трактора не увидел «подснежник». Фото: vk.com/ky43_ubezhishe
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В воскресенье, 20 января, водитель трактора в Кирове не заметил заваленный снегом автомобиль и наехал на него. Машина оказалась сильно повреждена. ЧП произошло на улице Зеленой,30 около 13.20. Об этом сообщили в группе «КУ43».

- На место приехали сотрудники ДПС, но экскаватора уже и след простыл, - пояснили очевидцы инцидента.

Пользователи соцсетей встали на сторону водителя. К примеру, одна из кировчанок отметила, что автомобиль нужно хотя бы изредка чистить, даже если на нем никто не ездит. Иначе «подснежники» просто не видно. Другой пользователь также сообщил, что такие автобили сильно мешают работе снегоуборочной техники.

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