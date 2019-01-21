В Кирове трактор наехал на заваленный снегом автомобиль

СЕГОДНЯ 13:23 2019-01-21T13:23:39+03:00

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В воскресенье, 20 января, водитель трактора в Кирове не заметил заваленный снегом автомобиль и наехал на него. Машина оказалась сильно повреждена. ЧП произошло на улице Зеленой,30 около 13.20. Об этом сообщили в группе «КУ43».

- На место приехали сотрудники ДПС, но экскаватора уже и след простыл, - пояснили очевидцы инцидента.

Пользователи соцсетей встали на сторону водителя. К примеру, одна из кировчанок отметила, что автомобиль нужно хотя бы изредка чистить, даже если на нем никто не ездит. Иначе «подснежники» просто не видно. Другой пользователь также сообщил, что такие автобили сильно мешают работе снегоуборочной техники.