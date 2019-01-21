2019-01-21T13:08:19+03:00
Происшествия

Житель Уней получил второй срок за наркотики

Его отправят в колонию строгого режима
Евгений ДЕМИХОВ
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Рецидивиста отправят в колонию строгого режимаРецидивиста отправят в колонию строгого режимаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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28-летний мужчина из Унинского района купил через интернет наркотики и забрал их из тайника. «Закладку» оборудовали в фасаде одного из гаражей на улице Заводской в Кирове. Употребить запрещенные вещества ему так и не удалось.

- Полиция задержала мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотических средств, - рассказали «Комсомолке» в прокуратуре Кировской области. - На него завели уголовное дело по статье «Незаконное приобретение наркотических средств в значительном объеме». Как выяснилось, ранее мужчина уже был судим по аналогичной статье. Он освободился примерно за полгода до совершения преступления.

Полицейские нашли у подозреваемого 0,76 гр наркосодержащих веществ. За преступление ему назначили один год в колонии строгого режима. Мужчина пытался обжаловать решение суда, но у него не получилось.

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