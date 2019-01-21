2019-01-21T12:41:08+03:00
Происшествия

Пьяный чепчанин бегал за водителем автобуса с ножом в руках

В прокуратуре «Комсомолке» рассказали, что мужчина просто ехал на свою дачу
Александр ЧАРУШИН
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Как рассказали нашим корреспондентам, 58-летний мужчина хотел обрезать кусты в садуКак рассказали нашим корреспондентам, 58-летний мужчина хотел обрезать кусты в садуФото: Иван ВИСЛОВ
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22 октября 2018 года в рейсовом автобусе Кирово-Чепецкого района произошло ЧП с участием нетрезвого пассажира. Мужчина решил обрезать кусты на своем дачном участке, для этого он положил в голенище сапога и карман фуфайки по кухонному ножу. В таком виде чепчанин и сел в салон общественного транспорта. Один из пассажиров заметил ножи и потребовал остановить автобус, однако эта идея не понравилась пьяному дачнику.

- 58-летний мужчина направил ножи на водителя и кондуктора, - рассказали «Комсомольской правде» в прокуратуре Кирово-Чепецкого района. - Они бегали от него вокруг автобуса, а тот продолжал преследование и выкрикивал угрозы. Вскоре на месте ЧП оказались полицейские, они и задержали 58-летнего дебошира. Дело завели по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством», мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

Ранее в Кирово-Чепецке местный житель изрезал ножом своего младшего брата. Нетрезвому мужчине не понравилось то, что его зарядное устройство для телефона пропало из комнаты.

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