В Кирове снесут три двухэтажки и на их месте построят высотку

СЕГОДНЯ 12:21 2019-01-21T15:34:17+03:00

В доме будет три подъезда и десять этажей. Фото: uksavitek.ru

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На улице Менделеева вместо трех старых построек появится одно современное здание. Жителей двухэтажек уже расселили. Сейчас компания-застройщик завершает работу над проектом.

- Новый дом будет на 144 квартиры, - рассказали «Комсомолке» в УКС «Авитек». - Для жильцов создадут все условия: на парковке будет, как минимум, 80 мест для авто, построят детскую площадку (возможно, крытую).

Застройщик уточнил, что большая часть квартир в новом доме на Менделеева, 40, планируется двух- и трехкомнатными. На одном этаже здания будет до пяти больших жилых помещений. Нижнюю часть здания (первый этаж) сдадут под офисы.

Работы по возведению начнут в апреле-мае 2019 года. На строительство уйдет полтора-два года.