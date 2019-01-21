В Кирове снесут три двухэтажки и на их месте построят высотку
На улице Менделеева вместо трех старых построек появится одно современное здание. Жителей двухэтажек уже расселили. Сейчас компания-застройщик завершает работу над проектом.
- Новый дом будет на 144 квартиры, - рассказали «Комсомолке» в УКС «Авитек». - Для жильцов создадут все условия: на парковке будет, как минимум, 80 мест для авто, построят детскую площадку (возможно, крытую).
Застройщик уточнил, что большая часть квартир в новом доме на Менделеева, 40, планируется двух- и трехкомнатными. На одном этаже здания будет до пяти больших жилых помещений. Нижнюю часть здания (первый этаж) сдадут под офисы.
Работы по возведению начнут в апреле-мае 2019 года. На строительство уйдет полтора-два года.