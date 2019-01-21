Молодой кировчанин насмерть заколол свою мать вилкой

СЕГОДНЯ 11:32 2019-01-21T15:37:01+03:00

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В Кирове, в микрорайоне Лянгасово 29-летний мужчина убил родную мать: разозлившись на женщину, мужчина вилкой ударил 65-летнюю женщину в район шеи.

Убийство произошло 18 января около восьми часов вечера. В этот день мать с сыном поругались. Тогда он схватил вилку и с силой ударил в шею матери. Женщина упала на пол. На этом молодой человек не остановился и еще нанес два удара в шею. От полученных травм женщина скончалась на месте. Опомнившись, сын вызвал медиков, сотрудников полиции.

- В настоящее время молодой человек заключен под стражу, - пояснили в следственном комитете по Кировской области. - Мужчина дал признательные показания. Следователи проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства происшествия, собирают доказательства. Расследование продолжается.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Ему грозит провести за решеткой 15 лет.