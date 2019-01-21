2019-01-21T15:44:51+03:00
Общество

Двое малолетних кировчан пытались утащить 180 кг чермета из вагона

Молодые люди стоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних
Евгений ДЕМИХОВ
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Парни хотели выгрузить из вагона почти два центнера металлоломаПарни хотели выгрузить из вагона почти два центнера металлоломаФото: Валерий ШАХОВ
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Парни собирались сдать металлолом, чтобы нажиться. 15-летний и 16-летний подростки нашли на железнодорожной станции в микрорайоне Долгушино полувагон с черметом. Вечером они пытались выгрузить из него 180 килограммов лома.

- Молодых людей обнаружили сотрудники линейного отдела, - рассказали «Комсомолке» в Кировском ЛО МВД России на транспорте. - На них завели дело по статье «Кража». За это правонарушение могут лишить свободы на срок до пяти лет. Однако, вероятнее всего, несовершеннолетние «отделаются» штрафом или общественными работами и возмещением ущерба.

Кстати, 180 килограммов чермета оценили в две тысячи рублей.

Полицейские выяснили, что молодые люди стоят на учете в в комиссии по делам несовершеннолетних.

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