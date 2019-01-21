Двое малолетних кировчан пытались утащить 180 кг чермета из вагона
Парни собирались сдать металлолом, чтобы нажиться. 15-летний и 16-летний подростки нашли на железнодорожной станции в микрорайоне Долгушино полувагон с черметом. Вечером они пытались выгрузить из него 180 килограммов лома.
- Молодых людей обнаружили сотрудники линейного отдела, - рассказали «Комсомолке» в Кировском ЛО МВД России на транспорте. - На них завели дело по статье «Кража». За это правонарушение могут лишить свободы на срок до пяти лет. Однако, вероятнее всего, несовершеннолетние «отделаются» штрафом или общественными работами и возмещением ущерба.
Кстати, 180 килограммов чермета оценили в две тысячи рублей.
Полицейские выяснили, что молодые люди стоят на учете в в комиссии по делам несовершеннолетних.