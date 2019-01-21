В Вятских Полянах ребенок пострадал при катании на ватрушке

СЕГОДНЯ 11:07 2019-01-21T11:07:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вятских Полянах в районе «Стрелки» при катании на тюбинге с горы пострадал ребенок: спустившись в овраг он опрокинулся и сильно ударился об обледенелую землю. ЧП произошло накануне, 20 января 2018 года.

Об этом сообщили в социальных сетях, в группе «Полянский дозор».

Бригада скорой помощи прибыла оперативно, - написали в сообществе. Пострадавший, после осмотра медиками на месте, был отправлен на карете скорой помощи в травмпункт.

Как отметили в сообществе, это далеко не первый случай, когда на излюбленном месте для зимних детских развлечений, происходят несчастные случаи.