2019-01-21T11:07:53+03:00
Общество

В Вятских Полянах ребенок пострадал при катании на ватрушке

Карета скорой помощи увезла мальчика в травмпункт
Елизавета Захарова
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«Скорая» оперативно прибыла на место ЧП. Фото: Антон БАБУШКИН«Скорая» оперативно прибыла на место ЧП. Фото: Антон БАБУШКИН
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В Вятских Полянах в районе «Стрелки» при катании на тюбинге с горы пострадал ребенок: спустившись в овраг он опрокинулся и сильно ударился об обледенелую землю. ЧП произошло накануне, 20 января 2018 года.

Об этом сообщили в социальных сетях, в группе «Полянский дозор».

Бригада скорой помощи прибыла оперативно, - написали в сообществе. Пострадавший, после осмотра медиками на месте, был отправлен на карете скорой помощи в травмпункт.

Как отметили в сообществе, это далеко не первый случай, когда на излюбленном месте для зимних детских развлечений, происходят несчастные случаи.

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