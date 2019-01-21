2019-01-21T10:16:53+03:00
Происшествия

Чепчанин изрезал брата из-за потерянной зарядки для телефона

Потерпевшего срочно доставили в больницу
Александр ЧАРУШИН
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Младший брат получил несколько ударов ножом по телу. Фото: Архив «КП»Младший брат получил несколько ударов ножом по телу. Фото: Архив «КП»
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В новогодние праздники в полицию Кирово-Чепецка обратились очевидцы пьяной ссоры, закончившейся поножовщиной. Как выяснилось, 43-летний чепчанин и его 38-летний брат вместе с приятелями распивали спиртное. Ночью старший брат не смог найти зарядное устройство для телефона и стал кричать на своего младшего брата. Затем 43-летний мужчина взял в руки нож и нанес потерпевшему несколько ударов по телу.

- Очевидцы ЧП вызвали «скорую» и полицию, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Младшего из братьев срочно госпитализировали, а нападавшего мужчину доставили в отдел. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Недавно мы рассказывали историю про кировчанина, который угрозами заставил двоих прохожих зайти с ним в квартиру. Мужчина ограбил и избил их, а затем вынудил выпить по «шкалику». Чтобы спастись от нападавшего, молодым людям пришлось выпрыгнуть с балкона.

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