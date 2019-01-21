2019-01-21T10:20:47+03:00
Общество

Погода в Кирове: рабочая неделя будет морозной и пасмурной

К холодам добавятся небольшие снегопады
Евгений ДЕМИХОВ
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В Кировскую область придут морозыВ Кировскую область придут морозыФото: Влад КОМЯКОВ
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Кировская область находится под воздействием антициклона, который принес в регион заморозки. Сегодня, 21 января 2019 года, днем температура воздуха будет держаться на уровне -15...-17 градусов. К вечеру ожидается похолодание до -19...-21 градуса. На протяжении всего дня возможны осадки.

Завтра, 22 января, синоптики предсказывают аналогичную погоду: утром будет морозно - до -18 градусов, днем - до -17 градусов, а к вечеру холода усилятся до -22 градусов.

Всю неделю температура, согласно прогнозам сервиса Яндекс.Погода, будет постепенно понижаться. Так, 23 января, в среду утром столбик термометра опустится до уровня -19...-21 градуса. Днем и вечером он будет держаться около -19...-20 градусов.

24 января утром кировчан ждет морозец под -20 градусов, а во второй половине дня температура слегка повысится до -17...-19 градусов.

К концу недели в область могут прийти более суровые холода до -26 градусов. Синоптики предсказывают морозы и на выходные дни.

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