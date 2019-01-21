Соцсети: в Кирове неизвестные стреляли в кота

СЕГОДНЯ 09:58 2019-01-21T10:22:05+03:00

Хозяйка выпустила кота на улицу всего на несколько минут. Фото: Tanya Spasskaya (vk.com/zlo43)

Сейчас животное чувствует себя лучше

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Вчера, 20 января, в сообществе «Злой кировчанин» появились фотографии кота с поврежденной головой. Местная жительница, владелица животного, утверждала, что выпустила его на улицу всего на несколько минут, а вернулся кот уже с тяжелой травмой.

- Что за звери живут рядом с нами? - написала кировчанка. - Выпустила кота на улицу, прибежал через 10 минут, вся голова в крови! Прямо над глазом попали, да еще так глубоко. Идиоты!

Из головы животного извлекли пулю. Фото: Tanya Spasskaya (vk.com/zlo43)

В комментариях кировчане осудили и тех, из-за кого пострадал кот, и саму хозяйку животного.

- Сначала кот, а потом людей отстреливать начнут, - делятся мыслями пользователи. - Заявление в полицию надо писать!

- Отпускать животных на самовыгул нельзя! - подчеркивают другие. - Живодеры были всегда и везде! Зная это, вы отпускаете свое животное на улицу, а потом кричите о том, что питомец пострадал!

Позднее владелица кота сообщила, что он «уже встает и даже покушал немного». Насколько серьезными оказались травмы животного, пока неизвестно.

Тем временем кировские волонтеры продолжают искать новых заботливых хозяев для слепого и глухого котенка.