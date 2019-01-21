2019-01-21T09:29:56+03:00
Происшествия

В Кирове 30-летний мужчина на BMW снес светофор

Госпитализация участникам аварии не потребовалась
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Водитель иномарки не смог избежать столкновения. Фото: vk.com/ky43_ubezhisheВодитель иномарки не смог избежать столкновения. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe
Изменить размер текста:

В воскресенье, 20 января, в Кирове был серьезно поврежден светофор на перекрестке улиц Щорса и Грибоедова. Авария случилась в 11.50 часов у дома на ул. Щорса, 47. Фотографии с места ЧП опубликованы сообществом «КУ43 - Киров Убежище». По предварительной информации, 28-летний водитель «Лады Весты» при развороте не занял крайнее левое положение и столкнулся с попутным BMW, ехавшим в крайнем левом ряду.

- От удара BMW выкинуло прямо на светофор, - рассказали корреспондентам «Комсомольской правды» в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - 30-летний водитель машины не сумел избежать столкновения. Серьезных травм никто из участников аварии не получил.

Напомним, полицейские в Кирове продолжают поиски очевидцев страшного ДТП, унесшего жизни трех человек. В аварии на трассе Киров - Советск - Яранск погибли мужчина и двое детей. Автоинспекторы устанавливают все обстоятельства этой трагедии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кирове две бригады транспортных контролеров вооружились экшн-камерами
Мошенники не дремлют: через банковские карты у двух кировчан похитили 300 тысяч рублей
В Кировэнерго состоялся семинар для главных инженеров РЭС и специалистов по охране труда
Кировчан просят наполнить для болеющих детей «Коробку храбрости»
Долги по зарплате кировчан составили 146 миллионов рублей
Следователи устанавливают причины смерти 13-летней школьницы из Юрьи
В Кирове во время снегопадов 200 единиц техники разгребали улицы
Кировчане могут пожаловаться на плохую уборку снега во дворе
В Кирове трактор наехал на заваленный снегом автомобиль
Житель Уней получил второй срок за наркотики
Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве ВятГУ с международной инновационной биотехнологической компанией полного цикла BIOCAD
Пьяный чепчанин бегал за водителем автобуса с ножом в руках
В Кирове снесут три двухэтажки и на их месте построят высотку
Молодой кировчанин насмерть заколол свою мать вилкой
Двое малолетних кировчан пытались утащить 180 кг чермета из вагона
В Вятских Полянах ребенок пострадал при катании на ватрушке
Чепчанин изрезал брата из-за потерянной зарядки для телефона
Погода в Кирове: рабочая неделя будет морозной и пасмурной
Соцсети: в Кирове неизвестные стреляли в кота