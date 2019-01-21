В Кирове 30-летний мужчина на BMW снес светофор

СЕГОДНЯ 09:29 2019-01-21T09:29:56+03:00

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В воскресенье, 20 января, в Кирове был серьезно поврежден светофор на перекрестке улиц Щорса и Грибоедова. Авария случилась в 11.50 часов у дома на ул. Щорса, 47. Фотографии с места ЧП опубликованы сообществом «КУ43 - Киров Убежище». По предварительной информации, 28-летний водитель «Лады Весты» при развороте не занял крайнее левое положение и столкнулся с попутным BMW, ехавшим в крайнем левом ряду.

- От удара BMW выкинуло прямо на светофор, - рассказали корреспондентам «Комсомольской правды» в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - 30-летний водитель машины не сумел избежать столкновения. Серьезных травм никто из участников аварии не получил.

Напомним, полицейские в Кирове продолжают поиски очевидцев страшного ДТП, унесшего жизни трех человек. В аварии на трассе Киров - Советск - Яранск погибли мужчина и двое детей. Автоинспекторы устанавливают все обстоятельства этой трагедии.