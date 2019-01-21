2019-01-21T08:57:20+03:00
Происшествия

В Кирове трое уголовников похитили цветмет на глазах у патрульных

Мужчины уже грузили металл в свой автомобиль
Александр ЧАРУШИН
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Росгвардейцы заметили преступников ранним утром. Фото: vk.com/club150428796Росгвардейцы заметили преступников ранним утром. Фото: vk.com/club150428796
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В среду, 16 января, в Кирове патруль задержал троих местных жителей. ЧП произошло около 6.00 часов утра: патрульные, находясь на улице Луганской, увидели, как мужчины выносят с территории предприятия изделия из цветмета и грузят их в машину. При личном разговоре стало ясно, что трое кировчан не являются сотрудниками этого предприятия.

- Документов на вывоз металла у мужчин также не оказалось, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Кировской области. Патрульные задержали их и вызвали следственно-оперативную группу. Попутно выяснилось, что всем троим мужчинам от 39 лет до 41 года и все они ранее уже были судимы. Их передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ранее мы рассказывали о кировчанине, который уснул прямо на месте преступления. Нетрезвый мужчина выбил ногой стекло в двери магазина на улице Чистопрудненской, похитил пачку сигарет и три дорогих зажигалки, однако не смог покинуть помещение.

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