Кировчане смогут увидеть лунное затмение
Оно произойдет завтра ранним утром
Цвет Луны приобретет красноватый оттенок. Фото: vk.com/astro_kirov
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21 января 2019 года жители города смогут наблюдать затмение Луны. Природное явление начнется в 5.36 утра. Кировские астрономы-любители приглашают всех желающих посмотреть на это событие через телескоп.
- Прогноз погоды оставляет желать лучшего, - пояснили астрономы. – Но мы все равно рискнем и предпримем попытку наблюдения. Собираемся завтра у Дворца Пионеров в 5.15 утра.
Как уже сообщалось ранее, во время события Луна окрасится в красный цвет.