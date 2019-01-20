Кировчане смогут увидеть лунное затмение

СЕГОДНЯ 13:34 2019-01-20T13:34:06+03:00

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21 января 2019 года жители города смогут наблюдать затмение Луны. Природное явление начнется в 5.36 утра. Кировские астрономы-любители приглашают всех желающих посмотреть на это событие через телескоп.

- Прогноз погоды оставляет желать лучшего, - пояснили астрономы. – Но мы все равно рискнем и предпримем попытку наблюдения. Собираемся завтра у Дворца Пионеров в 5.15 утра.

Как уже сообщалось ранее, во время события Луна окрасится в красный цвет.