В Белой Холунице третий день ищут 15-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 12:46 2019-01-20T12:46:51+03:00

Раньше девушка никогда не пропадала. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Подросток вышел на связь, но поиски все еще ведутся

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18 января Юлю Рылову родители видели в последний раз. 15-летняя девушка ушла из дома, с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Семья проживает в поселке Климовка Белохолуницкого района, однако есть сведения, что подросток может быть в другом городе.

Приметы: рост 152 сантиметра, худощавое телосложение, волосы рыжие, крашенные ниже плеч, глаза зелено-голубые. Была одета в зеленую куртку, джинсы и бежевые сапоги. С собой девушка взяла синий рюкзак.

Поисками девушки занимается отряд «Лиза-Алерт» и полиция. О местонахождении пропавшей просят сообщать по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.