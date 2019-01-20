Ушел из жизни кировский хоккейный арбитр Владимир Баранов

СЕГОДНЯ 11:34 2019-01-20T11:34:21+03:00

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Вчера, 19 января, на 67-м году жизни умер арбитр республиканской категории. Владимир Баранов был в деревне, он собирался поехать на матч кировской команды «Родина». Владимир Валентинович скончался от остановки сердца.

- Не один год он занимался судейством высшей (Суперлиги) и первой лиги, - рассказали в Федерации хоккея с мячом России. - В Качестве главного судьи соревнований он отработал не один десяток матчей.

Со спортом Владимир Валентинович с юношеского возраста. Сначала он занимался в спортивной школе хоккея с мячом у тренера Анатолия Казаковцева, пробовал играть на всех позициях, даже был вратарем. Хотел попасть в ведущую команду города, но не прошел отбор и вошел в команду «Прогресс». Позднее Владимир Баранов играл и в футбол. Он выступал за кировское «Динамо» и «Машиностроитель».