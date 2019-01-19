2019-01-19T14:47:16+03:00
Общество

В Кирове может пройти редкое для зимы явление - гроза

Такое случается из-за сильного перепада температур
Евгений ДЕМИХОВ
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Гроза для зимы почти что невероятное явлениеГроза для зимы почти что невероятное явлениеФото: Михаил ФРОЛОВ
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19 января разница в температурах северной и южной части Кировской области достигла почти 14 градусов. Это связано с тем, что северо-восточная часть региона находится в холодной части антициклона. Холодный воздух поступает сюда с северо-запада Европейской части России. Температура здесь может опуститься до -10…-15 градусов. А вот остальная территория области находится в теплой области антициклона. Теплый воздух приходит сюда от юго-запада России. Температура воздуха в южной части области может подниматься до +1 градуса.

Сегодня ближе к вечеру холодный фронт антициклона пройдет по всей области. Как сообщают кировские метеорологи-любители, температура воздуха может понизиться до -16 градусов. В области могут пройти снегопады. А при прохождении фронта существует небольшая вероятность редкого явления для зимы - грозы.

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