В Кирове 16-летнюю девушку ищут с Нового года

СЕГОДНЯ 13:19 2019-01-19T13:19:48+03:00

Последний раз близкие видели ее за сутки до праздника

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Подростка потеряли 30 декабря 2018 года. В последний раз Анастасию Вохмянину дома видели около половины десятого вечера. Она вышла на улицу, а потом пропала.

Приметы девушки: на вид ей 15-16 лет, рост 158-160 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы прямые до плеч, крашенные в темно-русый цвет.

Когда она уходила из дома, то оделась в розовый пуховик, темно-синие джинсы и ботинки черного цвета. С собой она взяла темно-синий рюкзак.

Поисками подростка занимается отряд «Первый». Всех, у кого есть какая-либо информация о пропавшей, просят обращаться по телефонам: 8-800-350-76-25, 02, 102 или по номеру инфорга поисков Екатерины Шмаковой 8-912-336-74-99.