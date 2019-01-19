2019-01-19T13:19:48+03:00
Общество

В Кирове 16-летнюю девушку ищут с Нового года

Последний раз близкие видели ее за сутки до праздника
Евгений ДЕМИХОВ
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Девушку ищут уже почти месяц. Фото: vk.com/ornkirovДевушку ищут уже почти месяц. Фото: vk.com/ornkirov
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Подростка потеряли 30 декабря 2018 года. В последний раз Анастасию Вохмянину дома видели около половины десятого вечера. Она вышла на улицу, а потом пропала.

Приметы девушки: на вид ей 15-16 лет, рост 158-160 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы прямые до плеч, крашенные в темно-русый цвет.

Когда она уходила из дома, то оделась в розовый пуховик, темно-синие джинсы и ботинки черного цвета. С собой она взяла темно-синий рюкзак.

Поисками подростка занимается отряд «Первый». Всех, у кого есть какая-либо информация о пропавшей, просят обращаться по телефонам: 8-800-350-76-25, 02, 102 или по номеру инфорга поисков Екатерины Шмаковой 8-912-336-74-99.

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