2019-01-19T12:44:54+03:00
Общество

Большие интервалы в движении транспорта: глава Кирова проверила работу автобусов в час пик

Елена Ковалева с депутатами городской думы отметили, что в утренние часы многие автобусы переполнены
Евгений ДЕМИХОВ
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По утрам автобусы переполнены и ездят редко. Фото: duma.mo-kirov.ruПо утрам автобусы переполнены и ездят редко. Фото: duma.mo-kirov.ru
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Жители микрорайона Новововятска жаловались на графики движения общественного транспорта и плохо расчищенный снег на остановках. Глава города Кирова и депутаты гордумы вчера, 18 января, рано утром решили проверить работу автобусов.

- Надо сказать, что в ходе рейда отметили большие интервалы в движении транспорта в ранние часы, из-за чего автобусы переполнены, - поделилась на своей страничке в социальных сетях глава города Кирова Елена Ковалева. - На остановке «Дом культуры» информация с расписанием маршрутов на электронном табло не всегда является достоверной.

Чиновники взяли на контроль эти проблемы и будут отрабатывать их вместе с администрацией Кирова.

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