2019-01-18T17:36:41+03:00
Общество

В Кирове 116 единиц техники разгребают улицы города от снега

В ручную очисткой занимаются еще 118 рабочих
Евгений ДЕМИХОВ
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Из-за обильных снегопадов подрядчики вывели на улицы дополнительную технику. Фото: admkirov.ruИз-за обильных снегопадов подрядчики вывели на улицы дополнительную технику. Фото: admkirov.ru
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Сегодня, 18 января, после большого ночного снегопада подрядчики вступили в бой с осадками. На городские улицы вывели 116 единиц техники и вышли 118 рабочих. Все они занимались очисткой дорог и пешеходных дорожек от снега.

- Одним из самых проблемных участков стала улица Ленина, - уточнили в администрации города Кирова. - На спуске к слободе Луговые множество фур практически перекрыли движение из-за осадков. Их пришлось вытягивать тяжелой техникой.

Подрядчики для очистки улиц сформировали 23 колонны по пять машин, которые ездили по всему городу.

Сегодня рабочие из-за обильных осадков только разгребали снежные массы. По их словам, завтра снегопадов не предвидится, поэтому подрядчики вывезут их в субботу.

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