У телефонного мошенника не получилось заказать коньяк на 28 тысяч рублей в кировском кафе

СЕГОДНЯ 17:16 2019-01-18T17:16:14+03:00

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В четверг, 17 января, директору заведения общепита позвонил незнакомец. Он представился сотрудником одного из надзорных органов Кировской области и заказал банкет на десять высокопоставленных персон.

- В разговоре неизвестный добавил, что коньяк для мероприятия нужно купить у определенного продавца, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Кировской области. - Все расходы, связанные с алкоголем, звонивший пообещал возместить.

После чего, «продавец коньяка» попросил перечислить 28 тысяч рублей в качестве предоплаты.

Директора кафе решил убедиться, что мужчина работает органах. Он позвонил в организацию по официальному телефону и узнал, что у них нет сотрудников под именем, которым признался незнакомец. А, «пробив» номер в интернете, узнал, что тот зарегистрирован в Ульяновской области.

Полиция завела уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 159 «Покушение на мошенничество». Сейчас силовики ищут подозреваемого.