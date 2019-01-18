2019-01-18T17:01:53+03:00
Общество

На Крещение для кировчан оборудовали четыре купели

Всего в области будут работать более 40 купелей
Анна КРЮКОВА
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В Крещение многие кировчане планируют искупаться в купели. Фото: ГУ МЧС по Кировской областиВ Крещение многие кировчане планируют искупаться в купели. Фото: ГУ МЧС по Кировской области
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В ночь с 18 на 19 января православные кировчане будут отмечать праздник Крещение Господне. По традиции, многие жители города планируют искупаться в купели. В нашем городе, по информации ГУ МЧС по Кировской области, откроются четыре купели.

С 07.00 до 24.00 18 января и с 00.00 до 19.00 кировчан будут ждать в комплексе Свято-Успенского Трифонова мужского монастыря. В «Хлыновских палатах» на ул. Милицейской, 2а праздник начнется в 23.30 18 января. В «Юркин парке» гостей ждут с 23.00 18 января. Кроме того, кировчане смогут окунуться в Нововятском дендропарке с 23 часов 18 января. Однако вода там не освящается.

Всего в Кировской области в праздник будут работать более 40 купелей. Роспотребнадзор предварительно проверил качество воды в этих водоемах.

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