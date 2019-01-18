2019-01-18T15:54:31+03:00
Общество

Самая дорогая и просторная квартира в Кирове подешевела на 11 млн рублей

Сейчас стоимость трехуровневого жилища составляет 24 млн рублей
Анна КРЮКОВА
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В мае самую дорогую квартиру Кирова продавали за 35 млн рублей. Фото: cian.ruВ мае самую дорогую квартиру Кирова продавали за 35 млн рублей. Фото: cian.ru
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Квартира на улице Карла Либкнехта попала в число самых просторных в Приволжском федеральном округе. Такие данные приводит в своем рейтинге портал «Циан». Стоимость огромной квартиры сейчас составляет 24 млн рублей. Хотя еще в мае собственники пытались продать помещение за 35 млн рублей.

На первом уровне квартиры расположены три комнаты, кухня, кубинет, зал, два санузла, две лоджии и два балкона. На втором этаже хозяева помещения обустроили барную комнату отдыха, четыре жилых комнаты, кухню и ванную с туалетом. На третьем уровне разместился спортзал.

Кроме того, в квартире сделан дизайнерский ремонт и положен дубовый паркет. Территория двора оснащена шлагбаумами и системой видеонаблюдения.

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