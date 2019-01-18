Цены на дизельное топливо в Кировской области оказались самыми высокими в Поволжье

СЕГОДНЯ 14:22 2019-01-18T14:22:34+03:00

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Дизельное топливо в Кировской области оказалось самим дорогим в Приволжском федеральном округе. В среднем, стоимость литра составляет 48 рублей 13 копеек. Об этом сообщили в Росстате.

Примерно такие же высокие цены на дизельное топливо установились в Перми - 48 рублей 12 копеек. А самое дешевое топливо можно найти в Саратаве - около 45 рублей 55 копеек.

Цены на бензин в Кирове также остаются одними из самих высоких в ПФО. К примеру, литр АИ-92, по информации на 14 января, обходился местным жителям в 41 рубль 50 копеек. За АИ-95 кировчане платили 44 рублей 53 копеек, а за АИ-98 - 51 рубль 82 копеек.