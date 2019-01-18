Кировчан просят не ездить на автомобилях по льду на озере Русском
Машины могут в любую минуту оказаться в воде
Лед может не выдержать такую нагрузку. Фото: admkirov.ru
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Жители Кировской области устроили опасные для жизни гонки на озере Русском. Смельчаки устаивают на льду водоема заезды автомобилей. Кроме того, кировчане катаются на тюбингах, зацепленных за машины.
- Это может привести к очень тяжелым последствиям, - предупреждают в Ленинском теруправлении. - Никто не даст гарантию, что лед выдержит такую нагрузку.
Во вторник, 15 января, на подъездной дороге к озеру установили запрещающие знаки. В ближайшее время на месте съезда к водоему соорудят снежный вал.