Прокуратура объявила о незаконном сносе горнолыжного комплекса на Кикиморской горе

СЕГОДНЯ 11:59 2019-01-18T13:01:24+03:00

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Временные постройки «Калинки-Морозова» снесли, даже не оповестив предпринимателя, который арендует землю.

- Проверка выяснила, что в марте 2018 года четыре участка на особо охраняемой природной территории «Ежовский озерно-родниковый комплекс» были отданы в аренду предпринимателю, - пояснили «Комсомолке» в прокуратуре Кировской области. - Один из участков, который находится вблизи улицы Урицкого, 42, ИП на законных основаниях передал в пользование другому предпринимателю. На этой земле и был построен комплекс.

В июне 2018 года на этой территории Министерство охраны окружающей среды нашло большую кучу строительного мусора. У предпринимателей через суд попытались забрать разрешение на пользование землей. ИП подал апелляцию в Арбитражный суд. Тяжба идет до сих пор, поэтому деятельность комплекса не прекращается.

Как выяснилось при прокурорской проверке, пункт проката инвентаря, медпункт и спортивные площадки сравняли с землей 7 декабря 2018 года незаконно. Снос производился по распоряжению начальника территориального управления администрации Кирова. Об этих мероприятиях не предупредили владельца нестационарных объектов. И, как выяснилось, теруправление даже не осуществило надлежащих проверок.

Именно в связи с этим нарушением главе администрации Кирова внесли представление. В данный момент в мэрии изучают все бумаги, которые пришли из прокуратуры. Официального комментария, какие шаги будут предприняты дальше, в администрации не дали.