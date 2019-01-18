2019-01-18T11:52:02+03:00
Происшествия

Кировчанам пришлось выпрыгнуть с балкона, чтобы спастись от грабителя

Мужчина избил потерпевших и заставил их выпить по «шкалику»
Анна КРЮКОВА
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Молодым людям потребовалась помощь медиковМолодым людям потребовалась помощь медиковФото: Олег ЗОЛОТО
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В полицию Кирова поступила информация об избиении и ограблении 28-летнего и 27-летнего молодых людей. Нападение произошло, когда мужчины шли по улице. Злоумышленник остановил их и заставил пойти в квартиру к своему знакомому по переулку Курагинскому.

- Там неизвестный избил молодых людей, - пояснили в УМВД по Кировской области. - Затем у одного из мужчин он отобрал серебряную цепочку, браслет, сотовый телефон, паспорт и куртку на общую сумму в 13 тысяч рублей. У другого забрал телефон, гарнитуру и банковскую карту на сумму около 16 тысяч рублей.

На этом испытания молодых людей не закончились. Подозреваемый в преступлении заставил мужчин выпить по «шкалику». Чтобы сбежать от грабителя, один из молодых людей выбил стекло и выпрыгнул в окно. Другой пострадавший сбежал через балкон. На улице мужчины обратились за помощью к прохожим. Они вызвали пострадавшим скорую.

Сотрудники полиции смогли установить личность злоумышленника и задержать его. Им оказался ранее судимый, неработающий 45-летний кировчанин. Похищенное имущество у подозреваемого изъяли. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Грабеж, совершенный с применением насилия». Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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