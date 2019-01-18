2019-01-18T11:59:33+03:00
Происшествия

Кировчан предупредили об очередной волне метелей и резком похолодании

В конце недели в области будет ветрено и много снега
Евгений ДЕМИХОВ
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В Кирове 18 января на улице погода разбушевалась не на шуткуВ Кирове 18 января на улице погода разбушевалась не на шуткуФото: Анна КРЮКОВА
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Сегодня, 18 января, на протяжении всего дня погода будет не самой благополучной. Предупреждение об этом еще вчера сделало кировское МЧС. Ухудшение погоды связано с антициклоном, который частично захватил Кировскую область.

К вечеру в регион придет очередная порция метелей. Второй по счету антициклон придет из Санкт-Петербурга через Кировскую область в Коми.

- Он будет активным и глубоким, - пояснили кировские любители-метеорологи. - Антициклон станет причиной метелей, мокрого снега и потепления до -4...+1 градуса.

19 января сформируется третий антициклон. Его центр будет расположен над Вологдой. Он будет проходить через северную часть нашего региона и также окажет влияние на него. Температура воздуха днем ожидается такой же, до +1 градуса. И так же, как и за день до этого, в области будет ветрено (с порывами до 18 метров в секунду) и снежно. Однако приблизительно во второй половине субботы может резко похолодать до -7...-13 градусов.

В воскресенье, 20 января, похолодание усилится. Температура воздуха может опуститься до -22 градусов при прояснениях.

За три дня в Кировской области может выпасть до 14 мм осадков.

Кстати, в начале следующей недели по области пройдет четвертый антициклон. Он может принести небольшое потепление.

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