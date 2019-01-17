2019-01-17T18:17:42+03:00
Происшествия

Метеопредупреждение: в Кирове будет сильная метель

Синоптики прогнозируют порывистый ветер
Евгений ДЕМИХОВ
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Синоптики предупредили, что в Кирове будет сильная метельСиноптики предупредили, что в Кирове будет сильная метельФото: Олег УКЛАДОВ
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В пятницу, 18 января, по всей Кировской области ожидается резкое ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют в этот день сильные метели и порывистый ветер до 18 метров в секунду.

- Помимо ветреной погоды, в области на дорогах и тротуарах возможно образование гололеда, - предупредили в ГУ МЧС России по Кировской области. - В связи с погодными условиями есть вероятность налипания мокрого снега на колеса автомобилей.

Спасатели рассказали, как действовать при сильном ветре. Если непогода застала в помещении, то нужно держаться подальше от окон, перекрыть газ и отключить электричество. А если сильный ветер застал на улице, то нужно избегать легких и ветхих построек, мостов, деревьев и линий электропередач.

В гололед спасатели советуют надевать надежную обувь и смотреть под ноги.

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