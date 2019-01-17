В Кирове без воды остаются 11 жилых домов и одна школа

СЕГОДНЯ 17:04 2019-01-17T17:07:07+03:00

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В среду, 16 января, в 19.33 на улице Герцена, 9 произошла авария на трубопроводе. Из-за этого специалистам АО «Кировских коммунальных сетей» пришлось отключить участок водопровода, от которого запитаны 11 жилых домов и Вятская гуманитарная гимназия.

- С утра специалисты устраняли последствия затопления тротуара, - пояснили в ККС. - После того, как земляные работы закончились, они приступили к ремонту трубопровода. Планируется, что он завершится до конца дня.

Для жителей домов организовали подвоз воды. Узнать, куда и в какое время приезжает машина с цистерной можно в управляющей компании или в «ККС» по номеру: 37-07-36.