В Кирове мужчина пытался обокрасть магазин, но уснул на месте

СЕГОДНЯ 16:18 2019-01-17T17:00:58+03:00

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В понедельник, 24 сентября, неизвестный попытался украсть из магазина пачку сигарет и три зажигалки. Около 03.00 часов мужчина разбил во входной двери магазина стекло и проник в здание. Однако довести свой замысел до конца подозреваемый не смог. Он уснул прямо на полу в торговом зале.

- На место происшествия выехали охранники магазина, - уточнили в УМВД России по Кировской области. - Они вызвали сотрудников полиции и руководство магазина.

В итоге вора задержали. Им оказался пьяный 27-летний кировчанин. Молодой человек признался в краже и сообщил, что вечером выпивал в баре неподалеку. Ночью у него закончились сигареты, поэтому он и отправился в магазин. Сейчас материалы уголовного дела направили в прокуратуру.