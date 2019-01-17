2019-01-17T17:00:58+03:00
Происшествия

В Кирове мужчина пытался обокрасть магазин, но уснул на месте

Подозреваемый выбил стекло входной двери
Анна КРЮКОВА
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Во время совершения преступления мужчина был пьянВо время совершения преступления мужчина был пьянФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В понедельник, 24 сентября, неизвестный попытался украсть из магазина пачку сигарет и три зажигалки. Около 03.00 часов мужчина разбил во входной двери магазина стекло и проник в здание. Однако довести свой замысел до конца подозреваемый не смог. Он уснул прямо на полу в торговом зале.

- На место происшествия выехали охранники магазина, - уточнили в УМВД России по Кировской области. - Они вызвали сотрудников полиции и руководство магазина.

В итоге вора задержали. Им оказался пьяный 27-летний кировчанин. Молодой человек признался в краже и сообщил, что вечером выпивал в баре неподалеку. Ночью у него закончились сигареты, поэтому он и отправился в магазин. Сейчас материалы уголовного дела направили в прокуратуру.

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