Предложение кировского юриста о передаче мавзолея в аренду КПРФ переслали в Минкультуры

СЕГОДНЯ 15:28 2019-01-17T17:00:08+03:00

Ярослав Михайлов уверен, что эта идея актуальна и для администрации президента России

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Споры о судьбе мавзолея и непосредственно тела Владимира Ленина не утихают на протяжении долгих лет. На днях кировский юрист Ярослав Михайлов предложил передать объект в аренду КПРФ. Соответствующий запрос был отправлен в администрацию президента России.

- Каждый год на поддержание вечно живого тела в «рабочем» состоянии уходит до миллиона долларов! - подчеркнул Михайлов. - Есть предложение о передаче мавзолея в аренду партии Геннадия Зюганова. Пусть уж они несут расходы на поддержание тела вождя, в этой партии хватает долларовых миллионеров…

Сегодня стало известно о том, что обращение кировского юриста было переправлено в Министерство культуры РФ. Ответ ведомства датирован понедельником, 14 января.

В тексте документа указана лишь общая информация об объекте. Фото: предоставлено автором публикации

- Объекты культурного наследия федерального значения, входящие в состав комплекса «Некрополь», приняты на государственную охрану, - указано в письме. - Решение о строительстве мавзолея для саркофага с телом В. И. Ленина было принято II Всесоюзным съездом Советов в связи с просьбой миллионов граждан.

Как рассказал «Комсомолке» сам Ярослав Михайлов, в тексте ответа нет ни слова о том, какое решение по его запросу примут в администрации президента.

- На данный момент мы просто получили информацию о мавзолее, - пояснил «Комсомольской правде» в Кирове» автор инициативы. - Будем ждать окончательного ответа. Уверен, что эта тема актуальна и для самой администрации президента! Иначе они бы не стали делать запрос в Минкультуры и ограничились короткой отпиской.

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