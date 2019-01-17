2019-01-17T15:30:31+03:00
Происшествия

В Кирове прошел самый сильный снегопад за всю зиму

За сутки в городе выпало 14 мм осадков
Анна КРЮКОВА
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В Кирове выпало 14 мм осадков снегаВ Кирове выпало 14 мм осадков снегаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Прошедший снегопад в среду, 16 января, оказался самым сильным за всю зиму. За 24 часа высота снежного покрова в Кирове выросла на 10 сантиметров. Снег сопровождался сильным ветром.

- Сейчас высота снежного покрова составляет 45 сантиметров, - пояснили в группе «Любительская метеорология в Кирове». - В прошлому году она достигала отметки в 36 сантиметров.

Сильный снег прошел не только в Кировской области. В Уржуме и Верхошижемье за сутки выпало 15 мм осадков, в Котельниче и Яранске снежный покров вырос на 13 мм, в Санчурске - 14 мм.

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